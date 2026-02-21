È stato suo malgrado protagonista della partita del Via del Mare, quando ad ogni tocco palla veniva subissato da una marea di fischi dagli spalti dello stadio di Lecce. Alessandro Bastoni, però, non fa una piega e dal proprio profilo Instagram festeggia la vittoria per 2-0 sui salentini con un bel messaggio: "Andiamo avanti".

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 22:27
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
