Dopo la deludente sconfitta dell'Inter a Bodo in Champions League, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Pio Esposito migliore in campo. Al secondo posto ecco Matteo Darmian, mentre al terzo la spunta Lautaro Martinez. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.09%

Akanji 0.14%

Acerbi 1.23%

Bastoni 2.05%

Darmian 17.21%

Sucic 2.05%

Barella 2.19%

Mkhitaryan 0.27%

Carlos Augusto 1.91%

Martinez 3.96%

Esposito 63.66%

Thuram 0.14%

Bonny 0.27%

Luis Henrique 0.55%

Zielinski 0.41%

Diouf 2.87%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 37 PARTITE:

LAUTARO 48 PT.

ZIELINSKI 46 PT.

DIMARCO 35 PT.

ESPOSITO 28 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

LUIS HENRIQUE E BONNY 9 PT.

BASTONI 7 PT.

MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.