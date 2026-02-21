Pere dirigere Lecce-Inter, 26esima giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Gianluca Manganiello. Il fischietto della sezione di Pinerolo si avvale della collaborazione di Rossi e De Giudici, con Dionisi nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR, la coppia Paterna-Aureliano. Nel complesso la squadra arbitrale se la cava senza troppi problemi, affidando al VAR l'unico episodio degno di nota, l'annullamento della rete di Federico Dimarco in avvio di secondo tempo.
A seguire gli episodi da moviola più significativi.
8' - Fresco di ingresso per l'infortunato Gaspar, Siebert colpisce sulla caviglia Esposito a centrocampo. Semplie punizione per Manganiello, ma il tocco è doloroso per l'attaccante.
10' - Cartellino giallo per De Vrij che appoggia corto dietro di testa e colpisce Cheddira sulla spalla. L'attaccante crolla a terra toccandosi il volto, in barba a tutto ciò che si è detto negli ultimi giorni. Ma l'olandese comunque si aiuta.
17' - Ammonizione per Tiago Gabriel che appena fuori area di rigore trascina a terra Esposito, che aveva protetto bene il pallone. Decisione corretta vista la pericolosità potenziale dell'azione.
22' - Posizione regolare per Thuram che scatta su un lancio dalle retrovie ma si fa bruciare dall'uscita di Falcone.
32' - Thuram si infila tra le maglie leccesi e calcia di sinistro, trovando la risposta di Falcone. Manganiello lascia giocare poi fischia fallo al francese che si era aiutato su Ramadani. Giusto.
48' - Siebert va a contrasto con la spalla in area contro Frattesi che finisce giù. Non c'è nulla di irregolare e l'arbitro fa proseguire.
51' - L'Inter segna con Dimarco, ma c'è il dubbio della posizione di Thuram che scatta sul lancio di Bisseck e poi crossa in area. Inizialmente Rossi tiene giù la bandierina, poi il check conferma che il francese è davanti e Manganiello annulla. Immagini alla mano, posizione irregolare per una porzione di spalla.
62' - Rischia il giallo Ngom che trattiene Esposito in azione di ripartenza. Manganiello lo grazia.
67' - Stesso metro anche nei confronti di Bisseck, che va netto su Banda all'altezza del fallo laterale.
74' - Pulito l'intervento di Bastoni su Pierotti in area di rigore nerazzurra, nonostante le proteste leccesi. Il difensore si mette davanti all'esterno e copre bene il pallone.
87' - Cartellino giallo sacrosanto per Bastoni, che trattiene vistosamente N'Dri. Il difensore era diffidato e salterà Inter-Genoa.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
