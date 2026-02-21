Senza capitan Lautaro è Pio Esposito l'incaricato numero uno insieme a Marcus Thuram a trascinare l'Inter verso nuove vittorie alla ricerca di nuovi punti e dare ancora continuità di risultato. Prima del fischio d'inizio del match in casa del Lecce è proprio l'attaccante numero 94 a parlare a Inter TV per presentare la sfida.

Cosa servirà oggi per dare continuità?

"Dovremo metterci l'atteggiamento giusto dal primo minuto e l'impegno messo finora per proseguire questo cammino positivo".

Il Lecce è alla ricerca di punti. Qual è la chiave per incidere?

"Il Lecce è una squadra in forma che in casa dà filo da torcere a tutti. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita, a fare bene le nostre cose e basta".

Al Lecce hai segnato il tuo primo gol in Serie A a San Siro. Oggi che partita ti aspetti di fare?

"Un mese fa è stato il gol che mi ha sbloccato. Non segnavo da tanto tempo ed è arrivato proprio col Lecce, speriamo mi porti ancora bene".