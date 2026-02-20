Succede di tutto e di più a Ferentino, teatro della sfida tra Frosinone e Inter Primavera. Alla fine la spuntano i padroni di casa, con il pazzesco punteggio di 5-4. Prima della cronaca, da segnalare il pessimo stato del terreno di gioco. Pronti, via e in un men che non si dica il Frosinone è avanti 2-0. Gol di Gori al 2' minuto, su disattenzione di Della Mora, e doppietta al 9'. In occasione della seconda rete è Farronato a commettere un errore da matita blu. Uscita assolutamente folle a 35 metri dalla porta, scivolata che mette fuori causa Jakirovic e gol a porta vuota dell'attaccante avversario. L'Inter soffre fino al 31', quando Della Mora accorcia. Sembra che i nerazzurri possano riprendere in mano la situazione e subito Colley riporta i suoi avanti di due: 3-1 al 37'. Nel finale di primo tempo Pinotti riaccende la luce: 3-2 al 42'.

Basterebbe per una partita intera quanto successo nel primo tempo, e invece l'avvio di ripresa è addirittura più pazzesco del finale di primo tempo. Apre le danze Lucchetti, al 48'. Errore grossolano in uscita di Farronato su corner e gol del difensore di Cinelli. Al 56' Gori segna dal dischetto il gol del 5-2 e la partita sembra finita, ma in centottantasecondi Williamson e Pinotti fanno 5-4. Al 69' i padroni di casa restano in dieci per il rosso a Ndoye, al 78' in nove per l'infortunio a sostituzioni esaurite di Diallo. L'Inter ci prova ma, complice la stanchezza, non riesce a trovare il 5-5: arriva la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Carbone. Ora la situazione in classifica si complica, con le altre squadre in lotta playoff pronte ad approfittare del passo falso dei nerazzurri, che non vincono in campionato dal 30 gennaio.

IL TABELLINO

FROSINONE-INTER 5-4

Marcatori: Gori (2', 9', 56'), Della Mora (31'), Colley (37'), Pinotti (42', 59'), Lucchetti (48'), Williamson (57')

FROSINONE (3-5-2): Rodolfo; Lucchetti, Ndoye, Pelosi; Befani, Majdenic (dal 66' Zorzetto), Toci, Moglinano (dal 63' Schietroma), Buonapane; Gori (dal 72' Diallo), Colley

A disposizione: Minicangeli, Di Gioiosa, De Filippis, Cichero, Fiorito, Ceesay, Jobe, Mboumbou

Allenatore: Daniele Cinelli

Ammoniti: Molignano (27'), Toci (65'), Ndoye (68'), Rodolfo (87')

Espulso: Ndoye (69')

INTER (4-3-3): Farronato; Williamson, Nenna (dal 46' Ballo), Jakirovic (dal 60' Peletti), Della Mora; Mancuso, La Torre (dall'88' Virtuani), Vukoje (dal 60' Mosconi); Pinotti, Carrara (dal 46' Cerpelletti), El Mahboubi

A disposizione: Taho, Marello, Conti, Bovio, Konteh, Grisoni

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: El Mahboubi (68')



Arbitro: Ciro Aldi (sez. di Lanciano)

Assistenti: Bosco-Lombardi

RIVIVI IL LIVE

16.51 - Finisce qui. Frosinone batte Inter 5-4.

94' - Rodolfo salva tutto su Mosconi! Bel tiro, potente, dell'attaccante nerazzurro. Il portiere mette in angolo.

90' - Pinotti anticipa Ballo su corner ben battuto da Cerpelletti! L'acrobazia dell'attaccante, già a segno con una doppietta, non trova la porta. Alle sue spalle sarebbe stata ben più facile la conclusione di Ballo. Cinque di recupero intanto.

89' - Parata pazzesca di Rodolfo, che evita l'autogol di un compagno. Parata davvero notevole su una deviazione ravvicinata dopo cross di Ballo.

88' - Ultimo cambio per l'Inter: entra Virtuani, esce La Torre.

87' - Ammonito Rodolfo per perdita di tempo.

85' - Ballo schiaccia di testa! Blocca Rodolfo, aiutato dal terreno di gioco.

81' - Diallo rientra in campo ma non si regge in piedi, il Frosinone vuole evitare in ogni modo di restare nove contro undici. Intanto il giocatore si posiziona in attacco, decisamente fuori ruolo.

80' - Problema muscolare serio per Diallo, però il Frosinone ha esaurito gli slot per le sostituzioni. Il giocatore abbandona il campo in lacrime.

78' - Tanta stanchezza ora. Schietroma ci prova da lontanissimo: blocca Farronato in due tempi.

72' - Esce Gori, autore di una tripletta, entra Diallo. Un difensore per un attaccante.

69' - Espulso Ndoye! Due gialli in un minuto! Fallo su El Mahboubi in scivolata.

68' - Scintille sulla linea laterale: ammoniti El Mahboubi e Ndoye.

66' - Esce Majdenic, entra Zorzetto per il Frosinone.

65' - Ammonito Toci, trattenuta in mezzo al campo.

64' - Enorme occasione per Mancuso! Transizione condotta da Pinotti, che serve il compagno. Tiro a botta sicura, ma Rodolfo esce e para con i piedi, provvidenziale intervento il suo.

63' - Dentro Schietroma per Molignano per il Frosinone.

61' - Mosconi rientra e calcia con il sinistro: para Rodolfo che impedisce il 5-5.

60' - Altri due cambi per Carbone. Escono Vukoje e Jakirovic, entrano Mosconi e Peletti.

IL GOL - Clamoroso! Confusione totale ora, con Mancuso che riparte dopo una serie di contatti e arriva davanti a Rodolfo. Parata del portiere di casa e palla che resta lì: Pinotti ne approfitta e insacca.

58' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! PINOTTI FA DOPPIETTA, 5-4!

IL GOL - Lancio lungo, voragine nella difesa dei padroni di casa e Williamson batte Rodolfo: accorcia l'Inter!

57' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Williamson fa 5-3! Partita pazzesca in Ciociaria.

IL GOL - Gori apre il piattone, Farronato spiazzato e palla in rete.

56' - Gol del Frosinone, Gori non trema e fa tripletta: 5-2.

54' - Rigore per il Frosinone! Fallo di Williamson su Colley, anche se forse prima il giocatore nerazzurro aveva allungato il pallone. Dubbi anche sulla posizione, la sensazione è che il contatto fosse fuori area.

IL GOL - Corner lento dalla sinistra battuto dal Frosinone. Farronato giustamente tenta l'uscita alta ma il sole lo inganna. La presa alta non riesce e la palla resta in area piccola, con il portiere disorientato sulla direzione presa dalla sfera. Tutto facilissimo per Lucchetti, che deve solo spingere in rete.

48' - Gol del Frosinone. Farronato disastroso in uscita, Lucchetti fa 4-2 a porta vuota.

47' - La Torre a centimetri dal pareggio. Palla allontanata dopo corner per i nerazzurri, si avventa sulla sfera La Torre. Il suo destro sibila a lato del palo.

16.00 - Via alla ripresa!

15.59 - Squadre di nuovo in campo a Ferentino. Doppio cambio per l'Inter: esce Nenna, entra Ballo. Ed esce anche Carrara, entra Cerpelletti. Mancuso va quindi a fare il falso nove.

15.47 - Si chiudono quaranticinque minuti su cui c'è tantissimo da dire. In primis, va sottolineato come il terreno di gioco sia lontanissimo dalle condizioni ottimali, rovinato dal maltempo. Passando alla partita, il Frosinone ha subito trovato due gol di vantaggio con Gori, protagonista al 2' e al 9'. Sul secondo gol grandi responsabilità di Farronato, a vuoto a 35 metri dalla porta. Poi Della Mora ha provato a rimettere a posto le cose, dopo una prima mezz'ora in cui l'Inter aveva rischiato di naufragare definitivamente: gol del terzino destro nerazzurro al 31'. Colley ha riallungato al 37', prima della rete di Pinotti al 42' ad accorciare nuovamente le distanze. Pochi i nerazzurri a convincere in questo primo tempo, su tutti El Mahboubi, sicuramente il migliore tra gli uomini di Carbone. Ancora in difficoltà Jakirovic.

15.46 - Aldi pone fine a un primo tempo assolutamente folle: finisce 3-2 la prima frazione a Ferentino.

46' - Uno di recupero.

IL GOL - Grande spunto sulla destra di El Mahboubi, che mette un bel pallone in mezzo per Pinotti. L'esterno sinistro anticipa tutti e a porta fuora fa 3-2, in modo simile a quanto è successo poco fa nell'altra area di rigore con Colley.

42' - GOOOOLLLLL DELL'INTEEEERRR! Partita pazza a Frosinone! Pinotti fa 3-2!

IL GOL - Befani mette un cross rasoterra che Toci prova a deviare ancora di tacco, senza colpire la sfera. Diventa un velo, Colley anticipa Nenna nel cuore dell'area piccola e batte Farronato, senza che questo ovviamente potesse intervenire.

37' - E il Frosinone fa 3-1. Colley a segno per i padroni di casa.

37' - Brivido per il Frosinone. Rodolfo esce fuori dall'area per rinviare una sfera che la difesa non aveva letto benissimo: il suo tentativo di rilancio colpisce Carrara.

IL GOL - Della Mora arriva al cross ma la palla viene respinta proprio nella sua direzione da Lucchetti. Il terzino destro di Carbone calcia verso la porta da posizione molto defilata e una deviazione beffa Rodolfo: tutto di nuovo in gioco tra Frosinone e Inter.

31' - GOOOOOOLLLL DELL'INTER! Della Mora riapre la gara, 2-1!

27' - El Mahboubi prova a correre in contropiede, entrata dura di Molignano. Giallo sacrosanto.

25' - Ancora il Frosinone in avanti. Corner allontanato dalla difesa e Buonapane opta per il tiro al volo dal limite dell'area. Gran coordinazione e conclusione ben indirizzata. Farronato si distende ed evita il 3-0.

22' - Colley, che sta giocando molto bene, ci prova da lontanissimo. La soluzione personale non trova lo specchio della porta.

18' - El Mahboubi arriva sul fondo e crossa per Mancuso. Bella girata del centrocampista nerazzurro, oggi capitano, che però non trova la porta: palla a lato.

12' - Befani ci prova, Farronato questa volta c'è. L'esterno frusinate rientra sul destro e prova il tiro a giro, Farronato alza sopra la traversa.

11' - Sussulto Inter con La Torre. Tiro fuori di poco dal limite dell'area di rigore, troppo strozzata la sua conclusione.

IL GOL - Lancio lungo dalla difesa per Gori che attacca la profondità nel duello con Jakirovic. Farronato esce in scivolata a 30 metri dalla porta, Gori anticipa il portiere, che stende Jakirovic e spalanca la strada all'avversario

. Il giocatore del Frosinone fa doppietta a porta vuota.

9' - Gori fa doppietta! Frosinone avanti 2-0, pazzesco a Ferentino.

4' - Frosinone a un passo dal 2-0! Colley sfugge in profondità e si presenta davanti a Farronato su assist di Toci. Conclusione affrettata per rubare il tempo a Farronato, bravo l'estremo difensore a deviare contro il palo la conclusione avversaria.

IL GOL - Gori è il più rapido di tutti su un colpo di tacco di Toci che arriva sul secondo palo: bruciato sul tempo Della Mora e gol a porta vuota per il giocatore di casa. L'Inter deve subito inseguire, sotto 1-0.

2' - Gol del Frosinone! Incredibile, subito avanti i padroni di casa con Gori.

15.01 - Via alla sfida tra Frosinone e Inter!

L'Inter Primavera vuole mettersi alle spalle un periodo complicato e lo fa visitando il Frosinone penultimo. I nerazzurri sono reduci da due brutte sconfitte, in Coppa Italia contro la Juventus e in campionato contro la Roma. Fondamentale ritrovare i tre punti per preparare al meglio la partita di martedì prossimo contro il Betis in Youth League e per non perdere il treno delle prime nel campionato Primavera 1. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15.