Prendendo spunto da come si è fatto conoscere al grande calcio il 23enne Antonio Vergara, Lele Adani ha scattato una fotografia per inquadrare al meglio la gestione dei giovani talenti nel calcio italiano. Che, secondo l'ex difensore, 'spuntano qua e là per caso'. Tra i vari esempi citati nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Adani parla anche di Federico Dimarco che si è imposto da titolare nella squadra in cui è arrivato quando era un 'pulcino' solo nel 2021 "dopo un percorso accidentato che passa tra Svizzera, Parma e Verona, con i nerazzurri che rischiano di perderne persino il controllo".

L'eccezione alla regola è Francesco Pio Esposito, conclude Adani: "Cresce in nerazzurro ed ha già un percorso definito, con un prestito propedeutico allo Spezia e poi la volontà della dirigenza, anche per merito di Chivu, che lo conosceva dall’Under 14, di trattenerlo in Prima Squadra dopo il «no» di Lookman: lo tiene e lo fa giocare. Un po’ troppo poco".