L'Inter dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per circa quattro settimane. Sono questi i tempi di recupero per il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra rimediato dall'argentino nell'amara trasferta di Bodo: gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione, ma il polpaccio è una zona molto delicata e quindi servirà grande cautela per evitare pericolose ricadute: ecco perché anche il Corriere dello Sport lo considera già out per il derby e per l’eventuale andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma nel weekend dell’8 marzo e nella settimana del 10-11 marzo.
Il Toro salterà certamente le sfide di campionato contro Lecce, Genoa, Milan e Atalanta oltre all’andata della semifinale di Coppa Italia a Como gli impegni di Champions, ovvero il ritorno dei playoff con il Bodo e l'andata degli eventuali ottavi: c'è una piccola possibilità di averlo a disposizione per la trasferta di Firenze nel weekend del 22 marzo, mentre lo scenario peggiore lo rivederebbe in campo il weekend di Pasqua a inizio aprile dopo la sosta per le nazionali. In quel periodo (precisamente il 27 marzo in Qatar) è in programma anche la finalissima tra Argentina e Spagna per la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. E Lautaro non vorrebbe mancare l'appuntamento con l'Albiceleste.
In questo momento l'Inter "è preoccupata e allo stesso tempo ancora infastidita con l’Uefa, come da rimostranze portate a Nyon dopo la gara, per aver giocato su un campo così insidioso come quello sintetico in Norvegia - scrive il Corsport -. L’infortunio di Lautaro infatti è dipeso anche dal terreno di gioco (tra l’altro a temperature polari) e ora il Toro è fuori dai giochi proprio in concomitanza dello snodo cruciale della stagione tra il vantaggio da difendere in vetta alla Serie A e le sorti sa ribaltare in Europa".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
