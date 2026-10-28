"Stasera l'Inter ha fatto la partita più brutta della stagione. ha giocato sotto ritmo. L'Inter è stata fortunata, l'ha detto anche Chivu. Poi sono arrivate due autoreti che hanno deciso la sfida. In altre gare i nerazzurri avevano vinto nei minuti finali ma grazie ai cambi. oggi i tre punti sono arrivati con un pizzico di fortuna. La prestazione non è stata buona". Così Beppe Bergomi, parlando a Sky Sport, del successo dei campioni d'Italia al Penzo di Venezia

Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 23:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.