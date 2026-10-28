"Stasera l'Inter ha fatto la partita più brutta della stagione. ha giocato sotto ritmo. L'Inter è stata fortunata, l'ha detto anche Chivu. Poi sono arrivate due autoreti che hanno deciso la sfida. In altre gare i nerazzurri avevano vinto nei minuti finali ma grazie ai cambi. oggi i tre punti sono arrivati con un pizzico di fortuna. La prestazione non è stata buona". Così Beppe Bergomi, parlando a Sky Sport, del successo dei campioni d'Italia al Penzo di Venezia.