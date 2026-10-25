L’Inter si conferma una squadra capace di lottare fino all’ultimo secondo. I nerazzurri hanno rimontato una partita in cui erano sotto di un gol, realizzando due reti dal 90’ in poi. Un’impresa riuscita soltanto per la terza volta nella storia del club in Serie A.

Gli altri due precedenti risalgono al 30 aprile 2011, quando l’Inter superò il Cesena grazie a una doppietta di Giampaolo Pazzini, e al 9 gennaio 2005, nella sfida contro la Sampdoria decisa dalle reti di Christian Vieri e Álvaro Recoba.

Sezione: Stats / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 23:54
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.