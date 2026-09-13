Bandiere. Ce ne sono ancora? Transfermarkt ha voluto tracciare la classifica delle rose della Serie A per fedeltà. Viene calcolata la permanenza media dei calciatori in rosa: in testa a questa graduatoria c'è l'Inter con una media di 1173 giorni. Troviamo poi Napoli e Juventus a completare il podio. Al quarto posto c'è l'Atalanta, che precede Sassuolo, Roma e Lazio. Il Milan è addirittura 13esimo.