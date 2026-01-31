La vittoria manca dallo scorso 7 dicembre (2-0 al Lecce), ma la Cremonese ha disputato (eccezion fatta per la sfida contro la Juve) partite sempre molto battagliere. Il credo calcistico di Davide Nicola è improntato sulla solidità in ogni zona del campo, unita all'aggressione ragionata senza mai scomporsi troppo e lasciare spazi aperti agli avversari. Nella graduatoria dei palloni intercettati, al terzo posto figura Filippo Terracciano, duttile difensore ex Milan, e pedina fondamentale dello scacchiere grigiorosso.