3 gol e un assist nella prima parte di Champions League: l'attaccante Kasper Høgh è un tassello importante del Bodo/Glimt. E il club norvegese rischia di perderlo in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferisce FootballInsider, Il Bodo ha fissato un prezzo di 10 milioni di sterline per l'attaccante nel tentativo di dissuadere Norwich e Celtic.