È l'Udinese la squadra con la quale Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato, è rimasto in trattativa aperta dopo il gelo verificatosi con l'Inter, come annunciato dal tecnico Gonzalo Garcia che ha spiegato così la sua assenza dal match contro il Gorica. Secondo Gianluca Di Marzio, il club friulano è vicino all'accordo con l'Hajduk per l'approdo del classe 2007: le parti sono al lavoro per definire l'intesa nei dettagli.