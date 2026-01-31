Kristjan Asllani carica i tifosi del Besiktas presentadosi con un video, pubblicato sui social del club bianconero, nel quale il giocatore arrivato in prestito dall'Inter annuncia di immedesimarsi completamente in quello che è il simbolo della squadra: "Sono nato aquila, ce l'ho nel sangue. Un'aquila non si tira mai indietro e io lo dimostrerò. Sono nato per volare e fatto per lottare. Nessuna paura. Nessuna scusa. Tanto cuore e concentrazione totale. Sono nato aquila. Sarò sempre un'aquila".

Kartal olarak doğdum.



Born as an Eagle, always an Eagle. pic.twitter.com/e8wdi0Bge5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2026