L'Inter U23 pareggia in casa contro la Pergolettese, in una partita giocata a Novara e finita 1-1. Ecco i voti dei calciatori nerazzurri, protagonisti di una partita in cui ad andare a segno sono stati Corti per i gialloblù e Cinqeugrano per la squadra di Vecchi.
CALLIGARIS 6 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, trasmettendo la solita sicurezza. Particolarmente reattivo sul diagonale di Aidoo, che avrebbe potuto sorprenderlo al quarto d'ora della ripresa. A poco meno di dieci dalla fine rischia con un errore in disimpegno. Incolpevole però sul gol di Corti.
ALEXIOU 6 - Mai particolarmente sollecitato, entra nell'azione del gol degli ospiti con una sfortunata deviazione che beffa Calligaris. Non ha colpe però: la difesa era messa male e lui ha tentato una disperata rimonta. Forse avrebbe potuto farsi vedere un po' di più in fase di spinta.
PRESTIA 5.5 - Lontano da quelli che sono i suoi standard. Prima si fa ingannare dalla traiettoria del cross in occasione del palo di Petrovic, poi perde il duello con l'attaccante croato che spalanca il campo per il gol dello 0-1. In generale non una buona prestazione per lui, nonostante nel secondo tempo riesca a fare meglio.
STANTE 6 - Non va in difficoltà ma commette alcune sbavature che l'Inter avrebbe potuto pagare caro, come in occasione del palo di Petrovic, quando casca ingenuamente in una finta. Sacrificato da Vecchi per aumentare il peso offensivo della squadra. Dal 63' AGBONIFO 6 - Ci prova con il suo estro e la sua velocità, sfiora anche il gol con un bel diagonale. Gli manca sempre quel pizzico di concretezza che fa tutta la differenza del mondo.
DAVID 6 - Batte bene i piazzati, ma fatica ad accendersi a palla in movimento. Comunque la sua è una prestazione sufficiente, senza acuti ma senza particolari sbavature. Un passo avanti, comunque, rispetto alle ultime uscite che lo avevano visto spesso protagonista in negativo.
BERENBRUCH 6 - Partita solida. Tocca una discreta quantità di palloni, si sacrifica per la squadra in fase di non possesso. Manca qualcosa forse negli ultimi 30 metri, ma con due attaccanti davanti e un altro giocatore offensivo come Topalovic al suo fianco, aveva il compito di dare equilibrio. Dall'81' KACZMARSKI S.V.
FIORDILINO 5.5 - Complice la gabbia che Tacchinardi gli costruisce intorno, non riesce a prendere in mano le redini della gara. Anche in fase difensiva non è sempre puntuale, con un paio di interventi in ritardo che consentono alla Pergolettese di distendersi. Appannato, era diffidato e salterà la prossima per squalifica.
TOPALOVIC 6.5 - Parte forte, con tanta voglia di mettere la sua firma sulla partita. Poi chiude il primo tempo un po' con il freno a mano tirato. Nella ripresa mette sulla testa di Cinquegrano un assist con i giri contati che dimostra tutta la sua qualità. Buona prestazione per lo sloveno, che nelle ultime uscite è apparso decisamente più in forma che nel finale di 2025. Dall'88 ZANCHETTA S.V.
CINQUEGRANO 7 - Già nel primo tempo era stato tra i più positivi, facendosi vedere spesso e arrivando con buona frequenza sia al cross che alla conclusione. Nel secondo tempo vede premiata la sua insistenza offensiva trovando un bel gol, il primo in nerazzurro, con uno stacco imperioso. Poi salva tutto anche su Ferrandino al 71', evitando l'1-2.
SPINACCE' 5.5 - Impalpabile. Fatica a farsi trovare e non riesce mai a dettare il passaggio giusto, soprattutto in profondità. Poco servito, certo, ma anche poco presente in area di rigore, dove tocca pochissimi palloni. Dal 63' ZUBEREK 6 - Presenza importante, è bravo a farsi trovare dai compagni. In un'occasione forse è troppo macchinoso ma con la sua fisicità dà fastidio alla retroguardia cremasca.
LA GUMINA 5.5 - Qualche movimento fuori linea per dare un riferimento e un'opzione in più ai compagni, un'occasione sprecata in campo aperto e poco di più. Non abbastanza. Dopo diverse buone partite può capitare una serata no e oggi la sua prestazione è insufficiente: l'Inter U23 ne risente. Dall'81' LAVELLI S.V.
Mister Stefano VECCHI 6 - L'Inter U23 approccia bene la partita, poi perde un po' di fiducia nei minuti successivi al gol di Corti. All'intervallo riesce a riportare sulla retta via i suoi ragazzi, che pareggiano subito, in avvio di secondo tempo. La sensazione è che, non più di qualche settimana fa, la gara sarebbe finita con una sconfitta per i nerazzurri. La crescita si vede anche da queste cose: del resto, come si suol dire, se non puoi vincere è importante non perdere.
Autore: Alessandro Savoldi
