A prescindere da Dumfries, i nerazzurri di Milano continuano a lavorare per un altro esterno destro e "la pista che porta a Ivan Perisic si è confermata impercorribile", motivo per il quale, è sicuro il Corriere dello Sport, l'Inter sta insistendo con maggior vigore sull’alternativa Moussa Diaby. Il croato ha già dato il suo ok ai milanesi e "sarebbe pronto a volare subito alla corte di Chivu per aiutare i nerazzurri in questa seconda parte di stagione. Anche qui c’è però da superare la resistenza di chi ne detiene il cartellino, ma principalmente per la formula dell’operazione".

Ieri si è tenuto un altro incontro "tra gli agenti del giocatore e l’Al-Ittihad", club proprietaria del cartellino dell'ex Aston Villa. "Dovessero gli arabi, già alle prese con diverse grane sul mercato in uscita, aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto, la stretta di mano finale arriverebbe in poco tempo" si legge sul CdS che ricorda l’accordo totale già trovato tra i nerazzurri e il giocatore, "così come l’intenzione di arrivare a mettere sul piatto attraverso l’opzione i circa 35 milioni che rappresentano il valore a bilancio del francese".



