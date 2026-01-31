Da quando è tornato, si fa sentire eccome: Domenico Berardi grande protagonista della vittoria del Sassuolo sul campo del Pisa. Neroverdi che dominano la prima frazione e passano in vantaggio con la ripartenza perfetta di Berardi, che fredda Scuffet con un tiro potente sul primo palo. Il portiere pisano compie un miracolo su Koné ma arriva comuque il raddoppio ospite con l'autogol di Caracciolo propiziato ancora da uno scatenato Berardi. Aebischer la riapre nella ripresa, ma Koné allunga ancora (1-3).

Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 17:03
Autore: Niccolò Anfosso
