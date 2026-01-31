Nessun obbligo di riscatto garantito all'Al-ittihad Per Moussa Diaby, come circolato nelle stesse ore; semmai un diritto di riscatto commutabile in obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Ma alla fine l'operazione non si farà comunque perché il club di Gedda, non trovando il sostituto, ha bloccato il calciatore tramite contatto diretto con gli agenti anche perché in uscita si stanno verificando alcune situazioni roventi come quelle di N'Golo Kanté, sul quale lavora il Fenerbahçe, e Karim Benzema che in particolare sta irritando la dirigenza pur non essendo questione legarta a questo mercato. Questi gli aggiornamenti di Fabrizio Romano.

Capitolo Ivan Perisic: l'infortunio patito dal calciatore croato non è serio, e il PSV Eindhoven rimane sempre intransigente sulla sua permanenza. L'Inter, però, continua a rimanere in contatto con l'entourage del calciatore che dal canto suo tornerebbe di corsa in nerazzurro. L'operazione si può sbloccare però solo in caso di dietrofront della dirigenza delle Lampadine.