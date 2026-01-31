Il derby d'Italia andrà in scena all'insegna dell'amore, il giorno di San Valentino. Sarà il caldissimo Inter-Juventus ad attirare l'attenzione e a prendersi lo scettro del match più atteso del 25esimo turno di Serie A Eni Live, match che verrà trasmesso da DAZN in condivisione con Sky Sport. Mercoledì 18 febbraio alle 20.45, mentre l'Inter sarà impegnata a Bodo per la trasferta europea contro i norvegesi, la Lega ha incastonato il recupero di Milan-Como valido per la 24esima giornata.

La 26esima giornata si apre invece venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona e il turno in questione vedrà l'Inter impegnata a Via del Mare di Lecce per far visita ai salentini alle 18.00 di domenica 21. Di seguito la programmazione completa con annessa programmazione tv.

25ª GIORNATA



13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN

14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN

14102/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN

14102/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN

16/02/2026 | Lunedì 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY

26ª GIORNATA



20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica20.45 Roma - Cremonese DAZN

23102/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY

