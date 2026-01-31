Il Bournemouth è interessato a Luis Henrique, il Nottingham Forest a Frattesi e il Liverpool a Dumfries. Anche l'edizione odierna du Tuttosport conferma gli ultimi apprezzamenti arrivati dalla Premier League per i tre interisti mentre precisa che i Reds non sono sono andati oltre il sondaggio per l'esterno, spingendo comunque il club nerazzurro ad avviare i discorsi con il Genoa per Norton-Cuffy. Perisic (si apre uno spiraglio dopo il Fenyenoord?) e Diaby (serve un rilancio) sono più complicati e restano sullo sfondo.

Per il centrocampista invece ci sta ragionando l'Atletico Madrid (non è la prima scelta), mentre la Lazio si è sentita dire no alla proposta in prestito con diritto da 25 milioni: il club in pole è il Nottingham, disponibile ad un prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 35 milioni. "L’Inter ha aperto alla possibilità dell’addio - anche se la condizione necessaria è trovare prima un sostituto: in questo senso, contatti proprio con il Liverpool per Curtis Jones -, la palla è nelle mani di Frattesi che avrebbe preferito partire a titolo definitivo", si legge.