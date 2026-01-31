Tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa Inter. Sono ore decisive e clamorose, diversi i nomi in ballo in entrata e in uscita. Frattesi verso la Premier, l'lnter pensa a Jones del Liverpool per sostituirlo. Diaby ancora possibile, speranza minima per Perisic. Può cambiare anche il futuro di Luis Henrique e Norton-Cuffy.

Data: Sab 31 gennaio 2026
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
