L'urna di Nyon ha accoppiato l'Inter al Bodo/Glimt nei playoff di Chamopions League. Paolo Condò analizza il sorteggio sulle colonne del Corriere della Sera: "Si diceva del margine dell'Inter, cui solo il Milan scorge la targa. Il sollievo di essersi risparmiati Mourinho nei playoff dovrebbe condurre la squadra oltre l'ostacolo (non basso) del Bodo, e a quel punto si troverebbe dov'era dodici mesi fa: prima in classifica, ottavi di coppa, e se non si farà sorprendere dal Torino in semifinale di Coppa Italia".

"Non sceglierà, non è da Inter scegliere, ma il vantaggio accumulato, e se possibile incrementato, in campionato dovrebbe fungere da garanzia - prosegue il giornalista -. Chivu sa che ci vuole lo scudetto per sanare il vulnus dell'anno scorso, e avviare un suo ciclo originale. Chi proverà a contenderglielo fino in fondo sarà il Milan, perché non si cerca di prendere una punta costosa (Mateta) se quella economica (Fullkrug) non ti ha convinto che lo scudetto sia possibile. Ad Allegri restano 16 gare, dunque nessuna esigenza di turnover".