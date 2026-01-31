Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, il telecronista Massimo Marianella, grande conoscitore della Premier League, ha parlato così di Jones. Di seguito le sue parole: "Non pensavo potesse essere disponibile sul mercato. All'età di 8 anni era già nel settore giovanile del club inglese, ha vissuto con la maglia rossa addosso. Negli ultimi 2 anni è il giocatore di movimento che ha la miglior percentuale di passaggi riusciti in Premier".