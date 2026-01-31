Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta. Il focus argomentativo è improntato sugli obiettivi del club lariano, con un particolare riferimento allo status presente e futuro: "Non dobbiamo pensare di essere più bravi di Milan, Inter, Napoli. Speriamo di parlare una cosa diversa in futuro, ma noi lottiamo contro noi stessi. Sempre con l'ottica di crescita, di costruire, siamo in quel processo. Ci sono fasi, siamo molto più avanti di quello che noi avevamo in testa due anni fa".