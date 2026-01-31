Aspettando l'ufficialità della firma con l'Inter, Andrea Sottil, allenatore del Modena, si concentra sul presente e sulla gara del Castellani contro l'Empoli e per questo motivo non vuole distrazioni da parte di Yanis Massolin, regolarmente schierato dal primo minuto dal tecnico gialloblu per una gara importante per i Canarini, che cercheranno di blindare il piazzamento playoff. 

Questo l'undici degli emiliani:  Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Massolin, Zampano, Pedro Mendes, De Luca. 

Sezione: News / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 14:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
