Yann Sommer ripaga ancora la fiducia di Cristian Chivu e dopo la brutta prova con il Pisa la mossa di puntare ancora sullo svizzero "si è rivelata vincente". Ad Appiano Gentile si augurano che l’uscita su Adeyemi, mercoledì scorso contro il Borussia Dortmund, "sortisca lo stesso effetto della parata di Amsterdam su Godts a metà settembre" e lo rivitalizzi. "Anche in quel caso l’estremo difensore, reduce da una prova poco convincente, mise i guantoni a protezione del risultato e trovò in Champions l’iniezione di fiducia che cercava" ricorda il Corriere dello Sport che fa il punto odierno: "Contro la Cremonese sarà regolarmente al suo posto, in una gara già definita dall’allenatore come più importante della stagione. L’alternanza con Pepo Martinez però riprenderà presto".
"L’intenzione è di proporre lo spagnolo tra i pali nella gara di Coppa Italia contro il Torino della settimana prossima" si legge sulle pagine dell'edizione odierna del quotidiano romano che continua: "Toccherà poi a lui giocarsi al meglio la chance, anche perché nella testa dell’allenatore c’è l’idea di dargli continuità anche contro il Sassuolo. Martinez, pienamente ristabilito dal problema alla caviglia, troverà quindi i primi minuti del 2026".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
