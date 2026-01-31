Il calendario dell'Inter resta affollatissimo anche a febbraio, mese che la squadra di Chivu ha contribuito a rendere più complesso con le due partite di playoff di Champions League da giocare prima di accedere alla fase ad eliminazione diretta, doppio confronto permettendo. Sette gare in 28 giorni e "gli impegni infrasettimanali non saranno solo quelli europei con il Bodø/Glimt, il cui match d’andata in Norvegia sarà anticipato da un bollente Inter-Juve" precisa il Corriere dello Sport che ricorda l'impegno di Coppa Italia contro il Torino del prossimo mercoledì che mette in palio la semifinale.

Due impegni in più rispetto allo scorso anno, quando la qualificazione diretta agli ottavi fu centrata dalla squadra di Inzaghi che però zoppicava in campionato diversamente da quest'anno: scudetto priorità stagionale, sarà anche per uno stato fisico migliore? L'obiettivo è allungare la classifica senza trascurare le coppe e un dato conforta e rifocilla i nerazzurri che dopo la Champions hanno vinto 6 volte (contro Sassuolo, Cremonese, Lazio, Genoa e Pisa due volte) perdendo soltanto all’andata contro il Napoli. "Anche questo aspetto testimonia come la truppa interista abbia acquisito una certa maturità nel gestire gli impegni ravvicinati, soprattutto rispetto alla passata stagione, e non a caso Chivu dopo il colpaccio di Dortmund ha subito spostato il focus sulla Cremonese per tenere alta l’attenzione dei suoi".