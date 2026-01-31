Il Colonia ha annunciato l'ufficialità del tutto esaurito ormai raggiunto al RheinEnergieStadion per la sfida dei sedicesimi di finale di Youth League di mercoledì 4 febbraio che vedrà la formazione giovanile del club tedesco opposta all'Inter di Benito Carbone, con 50mila spettatori pronti ad incitare i ragazzi di Stefan Ruthenbeck. Sono rimasti solo pochi biglietti per il settore ospiti a partire da 5 €, oltre ad alcuni posti business, disponibili presso la biglietteria.

Già da tempo era chiaro che sarebbe stato infranto il record di spettatori per la competizione stabilito la scorsa stagione dal Trabzonspor, che portò 40.368 tifosi allo stadio per il match, curiosa coincidenza, contro l'Inter. 

