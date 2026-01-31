Bastoni e Lautaro, lasciati a riposo nella trasferta di Champions a Dortmund, sono pronti a tornare in campo dall'inizio per la sfida di campionato contro la Cremonese. Ne è sicuro Tuttosport che oggi prova a disegnare la formazione nerazzurra di domenica: in attacco dovrebbe riposare Thuram, con Esposito che farebbe così compagnia al Toro. "A centrocampo attenzione a Frattesi - il romano vuole giocare di più ed è al centro di diverse indiscrezioni di mercato -, che come all’andata potrebbe avere la sua occasione dall’inizio, ma pure per Diouf, candidato più in fascia destra che come mezzala", scrive il quotidiano.