"L’audizione è andata bene" ha assicurato ieri Beppe Marotta, presidente dell'Inter, all'uscita da Palazzo San Macuto, dopo il colloquio con il comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, insediato presso la Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia nell'ambito dell’inchiesta Doppia Curva.

"Il presidente Marotta ha offerto un quadro esaustivo della situazione, anche alla luce dei gravissimi fatti, compresi omicidi, che hanno riguardato a Milano alcuni settori criminali degli ultras delle due squadre - ha spiegato Walter Verini, senatore Pd coordinatore del comitato, come raccolto da Tuttosport -. Marotta ha illustrato come, in collaborazione con la Procura e con le forze dell’ordine e di sicurezza, siano state intraprese misure di contrasto e prevenzione di questi fenomeni. Il comitato sarà nelle condizioni di completare una relazione aggiornata sul fenomeno e di proporre a Commissione plenaria e Parlamento delle proposte per contribuire a prevenire e contrastare la cronica presenza, nelle curve, di criminalità, spaccio, razzismo, racket di parcheggi e merchandising, bagarinaggio, scommesse e ricatti".