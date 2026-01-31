L'Inter ha definito l'operazione per l'acquisto di Yanis Massolin dal Modena. Dopo le notizie delle ultime ore, Sky Sport dà l'affare per fatto col centrocampista francese che viene prelevato dai nerazzurri con il club emiliano che riceverà una somma di 3,5 milioni di euro e terrà il ragazzo 23enne, al momento impegnato nella sfida di campionato di Serie B contro l'Empoli, in prestito fino a giugno. 

Sezione: Focus / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 15:51
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print