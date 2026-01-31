Il mercato dell'Inter si infiamma in entrata e in uscita a pochi giorni dal gong finale. Il Corriere della Sera fa il punto sulle mosse nerazzurre partendo da Frattesi e Dumfries, individuati come i due possibili partenti. Il Liverpool ha fatto un sondaggio per l'olandese e ha chiesto delle informazioni, come confermano gli agenti dell'esterno, ma considerando l'infortunio appare complicato che si possa chiudere già a gennaio: lo scenario appare più fattibile in estate, quando scatterà la clausola da 25 milioni di euro esercitabile nel mese di luglio.

"L'addio in estate sarà scontato, ecco perché l'Inter ha avviato per giugno i colloqui con il Genoa per Norton-Cuffy - aggiunge il Corsera -. Nell'immediato Marotta e Ausilio sarebbero spiazzati dalla partenza di Dumfries e perciò non chiederebbero meno di 30 milioni. Va da sé che i manager nerazzurri non hanno desistito dal proposito di inserire in organico anche uno fra Diaby che sta facendo pressioni con l'Al Ittihad per lasciare l'Arabia e Perisic, trattenuto dal Psv".

Diverso il discorso per il centrocampista, sul quale è forte il pressing del Nottingham Forrest che ci sta provando con la formula del prestito oneroso e il diritto condizionato a 35 milioni di euro. Prima di far partire il suo numero 16, però, l'Inter vuole mettere le mani su sostituto all'altezza. "Attenzione a Curtis Jones, potrebbe arrivare in prestito dal Liverpool", conferma il quotidiano generalista.