L'avventura di Asllani al Besiktas inizia nel peggiore dei modi. Il centrocampista albanese di proprietà dell'Inter, che ha lasciato il Torino per approdare in Turchia in prestito con diritto di riscatto, è stato infatti espulso al suo esordio con il nuovo club dopo 6 minuti dal suo ingresso in campo.

Asllani, partito dalla panchina, è infatti entrato in campo al 76esimo ed è stato espulso al minuto 82' dopo una brutta entrata su un giocatore del Konyaspor, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. Il Besiktas ha comunque vinto la partita.

Sezione: Copertina / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 20:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
