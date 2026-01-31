Domani sera il calendario di Serie A offre nel menù anche l'appuntamento del Tardini, dove si sfideranno Parma e Juventus. Un match speciale per Edoardo Corvi, portiere gialloblu che ora si è conquistato la titolarità: "È un onore giocare queste partite da portiere del Parma, cresciuto nel nostro settore giovanile. Anche da tifoso bambino: andavo allo stadio con la mia famiglia, poi ho fatto per un po’ il raccattapalle. Vivere queste serate ci dà tanta voglia di fare bene, vogliamo far felici i nostri tifosi. Siamo pronti", dice a Tuttosport.

Tra due settimane c’è Inter-Juve. E lassù, in classifica, c’è il suo ex allenatore...

"Non sono stupito da Chivu: ha grande personalità, sono contento di come stia andando, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Non tifiamo per nessuno, ma dal punto di vista affettivo ci fa piacere che lui e Bonny siano in quella posizione".

Cosa ci si può aspettare dal Parma da qui a maggio?

"Noi lotteremo sempre su tutti i palloni. Daremo il massimo per raggiungere la salvezza, che è il nostro obiettivo. Speriamo davvero di dare tante gioie alla nostra gente".