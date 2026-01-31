La prima votazione del 2026 tra i tifosi del Brugge per il premio di miglior giocatore del mese si è risolta con un autentico plebiscito a favore di Aleksandar Stankovic: il centrocampista serbo è stato premiato per il suo gennaio eccellente battendo Mamadou Diakhon e Romeo Vermant nel sondaggio con una percentuale bulgara, ottenendo l'81% dei voti. Per il secondo mese consecutivo, i tifosi dei Blauw-Zwarte hanno votato quasi all'unanimità il giocatore proveniente dall'Inter.

Stankovic junior aggiunge questo ai riconoscimenti ricevuti all'inizio del mese per le sue ottime prestazioni contro l'Olympique Marsiglia e lo Zuite Waregem che gli sono valsi due titoli di Player of the Match tra campionato e Champions League. A gennaio, Stankovic ha giocato un ruolo decisivo sei volte: due gol e due assist in Champions League, più due assist cruciali contro lo Zulte Waregem nella Jupiler Pro League.