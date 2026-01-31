Mentre si cerca qualcuno da aggiungere proprio nella casella lasciata da lui vuota per via dell'infortunio da un po', Denzel Dumfries è "vicino al rientro dopo l’operazione alla caviglia" si legge sulla Gazzetta dello Sport che al contempo annuncia "piace molto al connazionale Slot, che vuole un esterno destro per sostituire l’infortunato Frimpong".

"Il Liverpool l’ha chiesto proprio nell’ambito delle contrattazioni per il prestito di Jones" precisa la Rosea che altresì chiarisce: La sensazione emersa in tarda serata è che questa suggestione non sia comunque la chiave giusta per sbloccare l’operazione: "L’Inter non vuole vendere Dumfries, almeno non a gennaio, e per questo ha scartato subito l’idea Norton-Cuffy del Genoa, che pure era stato sondato qualche giorno fa. Se poi a luglio spunterà un acquirente disposto a versare la clausola da 25 milioni, il discorso per Dumfries ovviamente cambierà". A proposito di cessioni, c'è spazio anche per Luis Henrique sul punto mattutino della Gazza che sicura scrive: "Rimarrà ad Appiano: le offerte non sono state ritenute convenienti dalla società. E poi Chivu ha chiesto di non venderlo perché è sicuro di poterlo valorizzare nella seconda parte della stagione".