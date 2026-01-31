Il Napoli torna alla vittoria in campionato battendo 2-1 la Fiorentina. La squadra di Conte passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Vergara, ma perde Di Lorenzo per un brutto infortunio.

Nella ripresa arriva prima il 2-0 di Gutierrez, poi il 2-1 di Solomon. La squadra di Vanoli crea più di un pericolo dalle parti di Meret, senza però trovare la rete del pari. 

Il Napoli sale così a quota 46 punti, portandosi a -1 dal Milan e a -6 dall'Inter. La Fiorentina resta terzultima a quota 17 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 19:56
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
