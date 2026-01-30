Da Milan e Inter arriva una richiesta importante per il nuovo stadio di San Siro: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i due club hanno chiesto in una riunione a Palazzo Marino con gli esponenti del Comune di Milano di far partire i lavori fra quattro mesi, con una proposta che prevede le prime bonifiche nell’area degli attuali parcheggi, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, e lo spostamento di alcuni tornelli, della cancellata e dell’impianto di videosorveglianza. I tornelli degli ingressi 7, 8, 9 e 10, quelli alle spalle del museo e della tribuna rossa, verranno spostati più a ridosso dello stadio e non saranno utilizzabili per la stagione 2026-27.

Qualora arrivasse l'approvazione, i club dovranno pensare a trovare una soluzione per trovare nuove aree di parcheggio, inevitabilmente non nelle immediate vicinanze dello stadio. Un cambio di abitudini sarà necessario soprattutto per i tifosi ospiti: i loro pullman non potranno parcheggiare a ridosso di San Siro e i tifosi arriveranno allo stadio con delle navette. E poi, i tifosi accederanno allo stadio da un numero limitato di ingressi. Per avere l'ok dal Comune, che dovrà esaminare coi propri tecnici la documentazione, serviranno diverse settimane. Nel 2027, poi, cominceranno i grandi lavori al tunnel Patroclo, il tunnel che corre a qualche decina di metri da San Siro e dovrà essere deviato.