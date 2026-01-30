Con l'arrivo di Tomás Palacios e Brian Aguirre, la rosa dell'Estudiantes è praticamente completa. Lo afferma l'allenatore del Pincha Eduardo Dominguez, che nella conferenza stampa successiva alla partita vinta per 2-1 contro il Boca Juniors ha anche aggiunto di non escludere ulteriori possibili opportunità. "Crediamo che con Tomás e Brian la rosa sia completa; sono giocatori che andranno a rafforzare la rosa che già abbiamo. Dopodiché, potrebbero presentarsi alcune situazioni da cui potremmo trarre vantaggio", ha spiegato.

Intanto, l'ex giocatore dell'Inter ha rilasciato tramite social le sue prime parole da neo giocatore del club di La Plata: "Famiglia Pincha, spero che trascorreremo un anno fantastico insieme", il messaggio di Palacios in un video diffuso dal club.