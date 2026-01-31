Davide Frattesi per la Lazio è stato solo "un'illusione", scrive oggi Il Messaggero. Nella giornata di ieri i biancocelesti ci hanno provato per il centrocampista proponendo un'offerta da 25 milioni di euro e incassando il rifiuto dell'Inter, che chiede una cifra più alta. Il club in vantaggio resta il Nottingham Forest che potrebbe chiudere da un momento all'altro. "Davide, tifoso biancoceleste, non ha ancora deciso ma sembra orientato ad accettare", lo scenario del quotidiano romano.