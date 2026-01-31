"Chi da sempre è affascinato dalla prospettiva di volare in Premier è Denzel Dumfries" si legge nel punto di mercato odierno del Corriere dello Sport che dedica la sua attenzione anche sull'olandese di cui quale si è parlato di recente e non solo per via dell'infortunio. "Si è parlato con i Reds di recente. Gli inglesi hanno sondato la disponibilità per un trasferimento immediato e hanno raccolto informazioni sulle sue condizioni fisiche". Ma per portare il 2 di Chivu via da Milano "servono circa 25 milioni" scrive il quotidiano romano che aggiunge: "In attesa di aggiornamenti sul numero 2 nerazzurro, rimane da monitorare anche il fascicolo Norton-Cuffy".

"Il laterale del Genoa per caratteristiche non si discosta da Dumfries - aggiunge sull'esterno rossoblu che la dirigenza di Viale della Liberazione intendeva, sulle prime, "bloccare per giugno, dando quasi per scontata la partenza dell’olandese. A breve si capirà se invece potrà aprirsi uno spiraglio per l’incastro di mercato già in questa sessione".