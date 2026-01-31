Intervenuto in conferenza stampa il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic ha raccontato il proprio percorso di crescita, dopo essere stato accostato negli ultimi mesi anche a club di primissimo livello.

“Sono contento di come sta andando questa stagione e spero di continuare così. In ogni carriera ci sono momenti in cui qualcuno non ti vede pronto per la Serie A: io ho fatto questo passo con il Sassuolo e lo rifarei altre cento volte. Sono felice della scelta che ho fatto e ora sono concentrato sul finire bene”, ha spiegato il centrale, che in passato aveva già avuto un’esperienza importante alla Juventus.

Poi i complimenti al portiere Muric, spesso protagonista con le sue uscite fuori area:

“Dal punto di vista di un difensore centrale, avere un portiere che esce così tanto e riesce a risolvere molte situazioni lontano dalla porta è un grande aiuto. È vero che a volte prendiamo qualche colpo in più giocando così, ma lui ci dà tantissimo. In certe occasioni ci salva letteralmente. Sta facendo un campionato incredibile e posso solo fargli i complimenti. Spero che continui così”.