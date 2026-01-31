L'Inter ha messo le mani sul talento del Modena Yanis Massolin, un'operazione da 5 milioni di euro circa con la quale i nerazzurri si apprestano a portarsi in casa un "marziano". Almeno, così il presidente del club gialloblu Carlo Rivetti ha definito il 23enne francese in un'intervista rilasciata a DAZN: "È incredibile, secondo me è ancora molto acerbo quindi ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che si dia l'opportunità di giocare ad un giovane in questo che è un Paese per vecchi. Si dice che se facciamo giocare i giovani li bruciamo, poi non li facciamo giocare e li bruciamo lo stesso.

Rivetti, che oltretutto si è più volte professato tifoso interista e ammiratore di Lautaro Martinez, si affida poi ad un aneddoto personale: "Io ho insegnato per 15 anni al Politecnico di Milano e so che i giovani sono bravi, però devi dare loro opportunità e occasioni se no non possono esprimersi".