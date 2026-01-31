Curtis Jones vuole l'Inter, ma per trovare la quadra e chiudere l'operazione in prestito con il Liverpool serve prima il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Questo lo scoglio da superare per arrivare alla fumata bianca, riferisce Sky Sport: se non si riuscirà a chiudere per l'inglese, allora Davide Frattesi non partirà direzione Nottingham Forest.

Resta ancora qualche spiraglio anche su Ivan Perisic, ma solo con la formula del prestito oneroso. "Da capire se il PSV aprirà a queste condizioni nelle ultime ore", scrive Gianluca Di Marzio su X.

