Curtis Jones vuole l'Inter, ma per trovare la quadra e chiudere l'operazione in prestito con il Liverpool serve prima il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Questo lo scoglio da superare per arrivare alla fumata bianca, riferisce Sky Sport: se non si riuscirà a chiudere per l'inglese, allora Davide Frattesi non partirà direzione Nottingham Forest

Resta ancora qualche spiraglio anche su Ivan Perisic, ma solo con la formula del prestito oneroso. "Da capire se il PSV aprirà a queste condizioni nelle ultime ore", scrive Gianluca Di Marzio su X. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 12:52
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
