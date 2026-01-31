Dopo i due ko incassati contro entrambe le squadre inglesi incontrate nel percorso europeo finora, il rapporto tra l'Inter e i club inglesi resta buono e potenzialmente prolifico. I nerazzurri hanno aperto due fronti con due club d'Oltremanica, ma uno è legato all'altro. Si apre l'ipotesi di "un improvviso scambio di prestiti: Davide Frattesi verso il trasferimento temporaneo al Nottingham Forest, che deciderà a fine stagione se acquistarlo"; e Inter su Curtis Jones del Liverpool, "che arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 40 milioni" si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Le due situazioni sono collegate. Se gli inglesi non liberano il loro calciatore, Frattesi non si muove. Ma c’è ottimismo". Per il centrocampista romano, che aveva attirato l'attenzione di Lazio e Besiktas, "l’ha spuntata Lina Souloukou, ex Ceo della Roma, che aveva cercato di riportare proprio Frattesi a Trigoria anni fa. Frattesi ha già parlato con Sean Dyche", e "conta di giocare con continuità tra Premier ed Europa League". A Nottingham troverà i due italiani Nicolò Savona, ex Juve, e Lorenzo Lucca. "L’uscita di Frattesi apre un buco a centrocampo che l’Inter sta provando subito a riempire con una scommessa di livello: Curtis Jones ieri ha compiuto 25 anni e non è affatto un esubero per il Liverpool". A chiedere la cessione è stato lo stesso Jones" ma Il Liverpool per il momento fa muro, escludendo la sua partenza. "Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si capirà meglio anche il destino di Denzel Dumfries".