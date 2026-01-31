Reso noto dal club meneghino il programma di anticipi e posticipi per la 25esima e 26esima giornata di Serie A che vedranno l'Inter impegnata rispettivamente contro Juventus in casa e Sassuolo in trasferta. I nerazzurri di Chivu saranno impegnate nel derby d'Italia contro i bianconeri di Luciano Spalletti alle 20.45 di sabato 14 febbraio, contro i salentini invece scenderanno in campo domenica sabato 21 febbraio alle 18.00.
Di seguito il programma di febbraio completo, tra campionato, Champions League (doppia sfida con l'andata all'Aspmyra Stadion, in Norvegia, in programma per il 18 febbraio alle ore 21.00 e martedì 24 febbraio alle 21:00 il ritorno in programma a San Siro) e Coppa Italia.
Di seguito date e orari fino alla 26ª giornata della Serie A 2025/26:
23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00 Cremonese vs INTER
Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00 INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA
24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00 Sassuolo vs INTER
25ª giornata | sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 INTER vs Juventus
Andata Playoff UCL | mercoledì 18 febbraio, ore 21:00 Bodø/Glimt vs INTER
26ª giornata | sabato 21 febbraio 2026, ore 18:00 Lecce vs INTER
Ritorno Playoff UCL | martedì 24 febbraio, ore 21:00 INTER vs Bodø/Glimt
