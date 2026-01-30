Lazio e Atletico Madrid hanno sondato il terreno per Davide Frattesi, ma il Nottingham Forest è in vantaggio avendo già un accordo con l'Inter per un prestito con diritto di riscato e copertura dell'ingaggio da parte dei Garibaldi Reds. Si attende la risposta del giocatore. Nel frattempo, Inter e Liverpool hanno trattato per Denzel Dumfries e durante questa chiacchierata, riporta Fabrizio Romano, è emerso il nome di Curtis Jones. L'agenzia che cura gli interessi del giocatore fresco 25enne è la stessa di Manuel Akanji e i rapporti sono molto buoni, col giocatore che ha dato la sua apertura. Tutto passa ora dal Liverpool che però, visti anche i numerosi infortuni coi quali Arne Slot deve fare i conti, al momento è restio alla partenza. 

Per quel che riguarda il neerlandese, al momento i Reds valutano solo un prestito, idea che non piace a Viale della Liberazione. L'eventuale trattativa sarebbe slegata comunque da quella di Jones, per il quale l'Inter è andata all-in

Ven 30 gennaio 2026 alle 23:30
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
