Fabio Grosso ritrova Alberto Gilardino, storico compagno di spogliatoio nel Mondiale conquistato dall'Italia nel 2006. Questa volta i due saranno avversari da allenatori sulle panchine di Sassuolo e Pisa: "Ricordi bellissimi, con Alberto ho un rapporto bello, ovviamente con tutti i ragazzi del Mondiale. Ci lega un filo che è un'esperienza che non è racchiusa solo nei 40 giorni di quel Mondiale ma anche i periodi precedenti perché insieme siamo arrivati a raggiungere una cosa strepitosa. Stimo tantissimo la persona e l'allenatore perché ha fatto bene in una società ambiziosa con il Genoa, siamo riusciti a salire entrambi quando io ero al Frosinone, e sta facendo bene anche quest'anno perché nella gara scorsa al 76' ha un'opportunità per fare il 3-3 a San Siro contro l'Inter, quindi i dati vanno sempre letti, e sicuramente è un grande piacere ritrovare Alberto".