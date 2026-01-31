La più classica delle trappole: così, secondo i bookies si prefigura la sfida di Champions League tra l'Inter e il Bodo/Glimt, formazione assolutamente da non sottovalutare per gli uomini di Cristian Chivu visto che ormai da un po' di anni si è ritagliata un suo spazio nel palcoscenico internazionale. Per i betting analyst di Sisal, il passaggio del turno nerazzurro si gioca a 1,15 contro il 5,00 degli scandinavi.

Il precedente più fresco contro un'italiana in un match a eliminazione diretta è un incubo che parla romano: i quarti di finale della scorsa Europa League contro la Lazio. Anche lì, i norvegesi partivano da vittime sacrificali (quota 4,00 al sorteggio), salvo poi compiere l'impresa. 

Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 20:25
