Tutto fatto tra Nottingham Forest e Inter per Davide Frattesi. Nell'ultimo aggiornamento su Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del futuro del centrocampista azzurro.

Confermate le indiscrezioni dall'Inghilterra. I due club hanno trovato un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro.

Manca il via libera dell'Inter che attende di prendere un suo sostituto. Inter e Liverpool sono in contatto per Jones, ma la questione rinnovo blocca la sua partenza. E l'Inter ha fatto sapere ai Reds che non cede Dumfries in prestito.

Se il Liverpool dovesse cambiare le condizioni, i nerazzurri hanno prenotato Norton-Cuffy: c'è già accordo col Genoa.